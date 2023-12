Blue Protocol sta per uscire su PS5 e Xbox Series, ma solo in Giappone

Blue Protocol arriva questo mese su console

Bandai Namco Online ha annunciato ufficialmente che Blue Protocol, l’MMORPG free-to-play, sarà disponibile dal 13 dicembre su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma solo sul mercato giapponese.

Entrambe le versioni del gioco supporteranno le funzionalità cross-play e cross-save con la controparte PC già disponibile in Giappone. Per quanto riguarda il mercato occidentale l’uscita al momento resta prevista per un generico 2024.

Ecco una descrizione del gioco: