Street Fighter 6 arriverà nel 2023 su PlayStation, Xbox e PC

Street Fighter 6 arriverà su tutte le piattaforme nel 2023

CAPCOM ha presentato il primo gameplay trailer di Street Fighter 6 allo State of Play, con la conferma ufficiale che il gioco arriverà nel corso del 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e PC.

Dal PlayStation Blog:

Il trailer di anteprima di febbraio ha lasciato trasparire il look iperrealistico di Street Fighter 6. Siamo fieri di annunciare che questo nuovo capitolo della serie è in sviluppo con il RE Engine di Capcom, già utilizzato per Resident Evil 7, Resident Evil Village e Devil May Cry 5. Grazie al RE Engine, la veste grafica del gioco migliorerà sotto ogni aspetto. Le gocce di sudore scendono sulla pelle, i muscoli si tendono, i petali di ciliegio fluttuano nell’aria e reagiscono ai movimenti dei giocatori. Grazie a questo update grafico unito agli esplosivi spruzzi di vernice e allo strabiliante stile basato sui graffiti, Street Fighter 6 potrà contare su una direzione artistica davvero unica.

Un sistema di combattimento concepito per stimolare la creatività

Con ogni nuovo capitolo di Street Fighter, vengono introdotte nuove meccaniche da apprendere e padroneggiare per diventare i migliori. Ecco, quindi, il nuovo Drive, un indicatore da gestire con attenzione, in grado di scatenare tutta la creatività dei giocatori. Puoi sfruttare l’Indicatore Drive per eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa. Il Drive Impact è un potente colpo in grado di assorbire gli attacchi nemici in arrivo, con la potenzialità di concludersi in un “wall splat”. Sfrutta il Drive Parry per respingere gli attacchi nemici e riempire l’Indicatore Drive. Annulla l’esecuzione di un Drive Parry o di un attacco normale con un Drive Rush per avvicinarti rapidamente all’avversario. Le Overdrive Arts sono simili alle EX Moves dei precedenti capitoli e sono in grado di potenziare le tue mosse speciali. Usa il Drive Reversal per eseguire un contrattacco in grado di tirarti fuori dalle situazioni più rischiose. Un indicatore, cinque tecniche, possibilità illimitate. Sfrutta la tua inventiva per decidere quali tecniche utilizzare e quando. Dipende tutto da te!

Uno schema moderno fruibile da chiunque

Per chi teme che i comandi possano risultare eccessivamente complicati e vuole entrare subito nel vivo dell’azione, basta selezionare la nuova modalità di controllo. Per prima cosa, abbiamo lo schema classico concepito per i veterani di Street Fighter, che prevede l’utilizzo di sei tasti. Poi abbiamo lo schema moderno, che facilita il controllo dei personaggi e permette di eseguire le mosse speciali premendo l’apposito tasto in combinazione con un input direzionale. È perfetta per i giocatori meno esperti, o per chi nei titoli precedenti ha avuto difficoltà con lo schema di controllo classico. Grazie allo schema moderno, potrai sfoggiare alcune delle tecniche più potenti e spettacolari del tuo personaggio con la pressione di pochi tasti. Lo schema moderno è opzionale, ma consigliamo vivamente di provarlo a tutti i giocatori!

Scopri la telecronaca in tempo reale

Infine, siamo lieti di annunciare una novità che aggiungerà tutta l’adrenalina di un match competitivo a una normale partita. Scopri la telecronaca in tempo reale. Stiamo collaborando con i più noti commentatori FGC (Fight Game Community) e altri personaggi conosciuti per inserire le loro voci direttamente nel gioco! Inizia una partita e, nel corso dello scontro, le loro voci commenteranno il combattimento come in un vero torneo. Oltre a contribuire all’atmosfera di gioco, questa funzione costituirà una sorta di guida al gameplay di facile comprensione. In questo modo, i nuovi giocatori di Street Fighter potranno comprendere al meglio le meccaniche da sfruttare nei prossimi scontri! La telecronaca in tempo reale supporterà i sottotitoli in 13 lingue, per garantire la massima accessibilità. I primi leggendari commentatori che compariranno in questa modalità sono Vicious e Aru! Successivamente, annunceremo il resto della lineup.