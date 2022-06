Final Fantasy XVI: nuovo trailer, confermato per l’estate 2023, svelato lo staff al lavoro sul gioco

Nuovo sguardo a Final fantasy XVI

Dopo un lungo silenzio Square Enix ha presentato un nuovo trailer ufficiale di Final Fantasy XVI, intitolato “Dominio”, con la conferma che il gioco arriverà in esclusiva su PS5 nell’estate 2023.

Il messaggio di Naoki Yoshida:

“Nelle precedenti occasioni, non abbiamo scavato troppo a fondo nei dettagli del sistema di gioco, ma con questa anteprima sarete in grado di capire meglio cosa comporterà il gameplay, ovvero battaglie ad alta intensità con il nostro protagonista Clive Rosfield impegnato a utilizzare un arsenale di attacchi esclusivi per i molti Eikon (evocazioni) del gioco. Per non parlare degli epici scontri tra gli Eikon stessi che vi butteranno subito nella mischia.

I membri del team, sotto le direttive di Hiroshi Takai, sono giunti all’ultima fase di sviluppo e si stanno concentrando sugli ultimi dettagli che porteranno all’uscita. Io, per primo, vorrei ringraziarli tutti personalmente per il loro duro lavoro e per l’impegno nel progetto.

Grazie alla potenza di PlayStation 5, vi trascineremo in un’adrenalinica esperienza incentrata sulla storia che rivaleggerà persino con le montagne russe più elettrizzanti. Allacciate le cinture, l’attesa è quasi finita!”

Sul PlayStation Blog è stato inoltre svelato lo staff principale al lavoro sul progetto, con alcune conferme che faranno particolarmente piacere ai giocatori di Final Fantasy XIV.

Valisthea è l’ambientazione per la travagliata storia del protagonista Clive Rosfield.

Il team di sviluppo è al momento impegnato a migliorare l’esperienza di gioco e la qualità del titolo, oltre che a ottimizzarlo per PlayStation 5.