The Callisto Protocol arriverà il 2 dicembre, primo gameplay trailer per l’erede spirituale di Dead Space

In occasione dello State of Play di PlayStation è stato presentato il primo trailer di gameplay di The Callisto Protocol, l’erede spirituale di Dead Space pubblicato da KRAFTON e sviluppato da Striking Distance Studios.

Ambientato sulla luna di Giove Callisto nell’anno 2320, The Callisto Protocol è una versione di nuova generazione del survival horror. Il gioco sfida i giocatori a sfuggire alla massima sicurezza Black Iron Prison e a svelarne i terrificanti segreti. Una miscela di horror, azione e narrazione coinvolgente, il gioco The Callisto Protocol mira a stabilire un nuovo standard per l’horror nell’intrattenimento interattivo.

In questo survival horror in terza persona basato sulla narrazione, ambientato 300 anni nel futuro, il giocatore interpreterà il ruolo di Jacob Lee, una vittima del destino gettata nella prigione di ferro nera, un penitenziario di massima sicurezza situato sulla luna di Giove, Callisto. Quando i detenuti iniziano a trasformarsi in creature mostruose, la prigione viene gettata nel caos. Per sopravvivere, Jacob deve combattere per mettersi in salvo per sfuggire alla prigione, mentre scopre gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Utilizzando un mix unico di sparatorie e combattimenti ravvicinati, Jacob dovrà adattare le sue tattiche per combattere le creature in rapida evoluzione mentre cerca di sbloccare nuove armi, equipaggiamenti e abilità per superare la crescente minaccia e sfuggire agli orrori della Luna Morta di Giove.