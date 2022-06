Marvel’s Spider-Man e Miles Morales arriveranno su PC!

Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriveranno su PC quest’anno

Sony e Insomniac hanno annunciato ufficialmente l’arrivo su PC di Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Le conversioni dei due giochi saranno sviluppate da Nixxes Software, con il primo che sarà un porting basato sulla remaster uscita in esclusiva per PS5, completo di tutti i DLC e i costumi pubblicati . Marvel’s Spider-Man Remastered arriverà il 12 agosto 2022, mentre Miles Morales debutterà in autunno.

Sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel, Marvel’s Spider-Man Remastered permetterà di giocare nel ruolo di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere il crimine e i suoi nemici più famosi tra le strade della New York Marvel. Trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, tuttavia, non è mai semplice, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle. Anche la nostra versione di Miles Morales dovrà affrontare una sfida cruciale: diventare un nuovo Spider-Man, imparando a proteggere il suo quartiere e l’intera città. In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, disponibile su PS4 e PS5, Miles sta imparando a conoscere East Harlem, la sua nuova casa, cercando di seguire le orme del suo mentore Peter Parker. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere il quartiere, Miles capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.

Per salvare la New York Marvel, Miles dovrà raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all’altezza. Prima di discutere nel dettaglio le versioni PC dei due giochi, vorrei esprimere a nome di tutti noi di Insomniac la più profonda gratitudine nei confronti di coloro che hanno già acquistato e giocato le versioni per console PlayStation di Marvel’s Spider-Man (PS4) e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5). Siete stati moltissimi, e vogliamo ringraziarvi tutti per la passione e il supporto dimostrati! È per me un onore e una gioia poter annunciare che il 15 maggio 2022, la serie Marvel’s Spider-Man ha superato il traguardo dei 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo.