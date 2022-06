Resident Evil Village: primi dettagli sulla versione per PlayStation VR 2

Resident Evil Village arriverà su PlayStation VR 2

Durante l’evento State of Play di PlayStation, Capcom ha svelato che Resident Evil Village arriverà su PlayStation VR2, offrendo una nuova esperienza all’interno del gioco, con un modo tutto nuovo di interfacciarsi alle insidie del villaggio.

Ecco i dettagli rivelati dal comunicato stampa.

La modalità storia per il pluripremiato ottavo capitolo principale della serie Resident Evil™ è in sviluppo per PlayStation VR2 su PlayStation®5. La terrificante storia di Ethan Winters intensificherà l’immersione utilizzando il display 4KD HDR delle nuove cuffie, il tracciamento oculare, l’audio 3D e altre funzionalità avanzate. Il viaggio attraverso il castello di Dimitrescu e il villaggio circostante è più intenso che mai se sperimentato in VR, attirando così i giocatori in un mondo iperrealistico che sembra virtualmente tangibile.

L’esperienza includerà il supporto per la tecnologia PlayStation VR2 Sense™ e introdurrà nuovi modi per interagire con il mondo di Resident Evil Village. Questi controller consentono ai giocatori di eseguire azioni intuitive, come alzare le braccia per proteggersi dagli attacchi nemici. La campagna VR introduce anche altri nuovi elementi di gioco, come la possibilità per Ethan di impugnare due armi.

A proposito di Resident Evil Village

Ambientato pochi anni dopo gli eventi di Resident Evil™ 7 biohazard, Resident Evil Village segue la famiglia Winters attraverso un nuovo incubo in cui Ethan viene braccato da nuovi implacabili nemici in un villaggio disperso. Resident Evil Village continua l’avventura di Ethan in prima persona con immagini fotorealistiche che portano il survival horror verso nuovi emozionanti livelli con la potenza del RE Engine proprietario di Capcom.