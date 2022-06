Annunciato il remake di The Last of Us per PS5 e PC

Il remake di The Last of Us è realtà

Le voci che circolavano erano tutte vere: Sony ha confermato ufficialmente il remake di The Last of Us, che aggiungerà il sottotitolo “Parte 1” per entrare in piena continuità con la Parte 2.

Il gioco sarà soprattutto un remake grafico che, a quanto pare, riutilizzerà le tecnologie maturate con The Last of Us Parte 2, con un gameplay rinnovato e un comparto grafico avanzato.

Questa la descrizione:

Goditi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati.

The Last of Us Part I include la storia completa per giocatore singolo di The Last of Us (PS5) e il celebre capitolo prequel, Left Behind.