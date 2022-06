Humankind annunciato su console, arriverà anche su Xbox Game Pass

Humankind arriverà su console e Xbox Game Pass al day one

Amplitude Studios, autori dello strategic Humankind, dove chi gioca può creare la propria civiltà unica combinando diverse culture esistenti, ahanno annunciato ufficialmente che il gioco rriverà anche su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Amplitude Studios ha anche annunciato (e reso disponibile!) il secondo DLC della versione PC, che consentirà di godersi la ricca storia dell’America Latina con l’introduzione di 6 nuove culture. Inoltre, è previsto un interessante aggiornamento gratuito chiamato “Bolivar Patch”.

Disponibile ora il nuovo DLC – Cultures of Latin America

Coloro che desiderano andare in America Latina, possono ora regalarsi un viaggio comodamente da casa propria! Espandi la tua esperienza HUMANKIND con il pacchetto DLC Cultures of Latin America, che include:

6 nuove culture: Caralans, Nazca, Taíno, Inca, Argentina e Cubana

6 nuove meraviglie: Piramide del Sole di Teotihuacan, stadio Maracanã, Salar de Uyuni, Salto Angel, parco nazionale dei Lençóis Maranhenses e Deserto di Atacama

9 popolazioni indipendenti

15 eventi narrativi

30+ temi musicali in-game composti da Arnaud Roy

Aggiornamento importante – “Bolivar Patch”

E per finire: da oggi è disponibile un importante aggiornamento che apporterà al gioco molte funzionalità e modifiche richieste dalla community. Solo per citarne alcune:

Sistema di resa ripensato

Ribilanciamento dei modificatori del supporto in guerra

Anteprime della resa delle infrastrutture

Effetti meraviglia unici