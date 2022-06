Xbox Game Pass: l’app arriva su TV Samsung, nuove funzioni e demo in arrivo

In attesa dell’Xbox & Bethesda Games Showcase di domenica 12 giugno, Xbox ha delineato il suo approccio verso il gaming e la sua visione sul futuro della industry.

Qui di seguito, alcuni tra gli annunci principali:

Integrazione dell’app Xbox sulle Smart TV Samsung 2022: nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato l’introduzione dell’app Xbox sulle Smart TV Samsung 2022, che permetterà agli utenti di poter giocare a centinaia di titoli in cloud senza l’utilizzo di una console. Grazie a questa partnership, i gamer avranno accesso immediato ai loro giochi preferiti con un’esperienza di gioco fluida. Il servizio sarà disponibile in Italia a partire dal 30 giugno.

Aggiornamenti per i membri di Xbox Game Pass: Xbox ha inoltre annunciato l'intenzione, di introdurre, nel corso dell'anno, per i membri di Xbox Game Pass Ultimate la possibilità di giocare dal cloud, a giochi selezionati che già possiedono o che hanno acquistato al di fuori della libreria di Xbox Game Pass. Inoltre, Xbox ha rilasciato i primi dettagli di Project Moorcroft, un programma che offre agli iscritti a Xbox Game Pass il divertimento e la scoperta di nuove demo di titoli prossimi all'uscita.

(Argentina e Nuova Zelanda) Aggiunta di ulteriori funzioni su Xbox Design Lab

Xbox nel Samsung Gaming App

Samsung ha annunciato oggi l’ingresso di Xbox su Samsung Gaming Hub, la nuova piattaforma streaming per il gaming disponibile su Smart TV Samsung di quest’anno, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022. Samsung Gaming Hub sarà la prima piattaforma mondiale a includere l’app Xbox su Smart TV.

Grazie a questa partnership, gli utenti di Samsung Gaming Hub potranno accedere in streaming a oltre 100 giochi di alta qualità attraverso l’app Xbox, inclusi titoli blockbuster quali Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Basato su Tizen, il servizio Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma di gioco in streaming che collega hardware e software per fornire un’esperienza di gaming senza confini sugli Smart TV Samsung del 2022, consentendo ai gamer di accedere immediatamente ai loro giochi preferiti proposti dai principali partner dell’industry. Oltre all’app Xbox, che consente l’accesso a centinaia di titoli popolari tramite Xbox Game Pass, i giocatori possono beneficiare anche di un’esperienza di gioco con una latenza ridotta al minimo e una straordinaria grafica ottenuta grazie ai miglioramenti legati ai movimenti durante le partite e alla tecnologia della linea di Smart TV 2022 e della serie di Smart Monitor 2022, per prestazioni di gioco altissime.