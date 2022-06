PlayStation Plus Premium: svelata l’incredibile lineup giapponese

La lineup giapponese del PlayStation Plus Premium vanta tantissimi titoli in più rispetto a quella occidentale

Debutta oggi in Giappone il nuovo PlayStation Plus Premium e Sony ha diffuso la lista ufficiale dei titoli disponibili al lancio nel catalogo per gli abbonati. La lista è particolarmente interessante perché, proprio come si ipotizzava, vanta una schiera di partner terze parti assenti nelle altre regioni, cosa che ha permesso a Sony di allargare a dismisura la rosa di produzioni disponibili per gli abbonati.

Inoltre, arriva anche la conferma che i titoli PS1 presenti nel catalogo, seppur siano i medesimi di quelli già presenti sulla controparte asiatica, sono proposti nel formato a NTSC, quindi senza problemi al framerate dipesi dallo standard PAL.

11-11 (イレブン イレブン) Memories Retold

2Dark

Absolver

ABZÛ

Akiba’s Beat

ALIENATION™

AO Tennis 2

Aragami

Ashen

Assassin’s Creed Valhalla(PS4)

Assassin’s Creed Valhalla(PS5)

Assetto Corsa(PS4)

Assetto Corsa(PS5)

Astebreed

AVICII Invector

Back to Bed

Bad North

Balan Wonderworld (PS4)

Balan Wonderworld (PS5)

Batman: Arkham Knight

Battle Chasers: Nightwar

Blasphemous

Bloodborne

Bloodstained: Ritual of the Night

Brawlout

Call of Cthulu

Celeste

Chicken Police – Paint it RED!

Child of Light

Children of Morta

Chronos: Before the Ashes

Cities: Skylines PlayStation®4 Edition

Concrete Genie

Concrete Genie Deluxe Edition

ConnecTank

CONTROL アルティメット・エディション(PS4)

CONTROL アルティメット・エディション(PS5)

Cris Tales(PS4)

Cris Tales(PS5)

Croixleur Sigma

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

Dandara

Dark Rose Valkyrie

Darksiders Genesis

Darksiders III

Days Gone

Dead Cells

Death end re;Quest

Death end re;Quest2

DEATH STRANDING

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Deliver Us The Moon

Demon’s Souls

Desperados III

Destruction Allstars

Detroit: Become Human

Disaster Report 4 Plus -Summer Memories-

Disgaea 5

DOOM

Dragon Star Varnir

Drone Champions League

Dynasty Warriors 8 Empires

Eagle Flight

EARTH WARS

El Hijo – A Wild West Tale(エル・イホ)

Emily Wants to Play

Enter the Gungeon

Entwined

EVERSPACE™

Everybody’s Golf

Fade to Silence

Fallout 4

Fallout 76

Far Cry 3

Far Cry 3 Blood Dragon

Far Cry 4

FIGHTING EX LAYER

Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon

FINAL FANTASY IX

FINAL FANTASY VII

FINAL FANTASY VIII Remastered

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

FlatOut 4 – Total Insanity

For Honor

FORECLOSED(PS4)

FORECLOSED(PS5)

Friday the 13th

Frostpunk

GAL*GUNVOLT

GAL*GUNVOLT BURST

GET EVEN

Ghost of TsushimaDIRECTOR’S CUT(PS4)

Ghost of TsushimaDIRECTOR’S CUT(PS5)

Ghostrunner (PS4)

Ghostrunner(PS5)

Giana Sisters: Twisted Dreams

God of War

Gravity Rush 2

GRIP: Combat Racing

Hollow Knight

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Hotline Miami Collection

How to Survive: ゾンビアイランド2

How to Survive:ゾンビアイランド ストームワーニングエディション 製品版

Human Fall Flat

I Am Dead(PS4)

I Am Dead(PS5)

inFAMOUS First Light™

inFAMOUS Second Son

Infinite Minigolf (インフィニット ミニゴルフ)

Jotun

Journey to the Savage Planet

KILLZONE SHADOW FALL INTERCEPT

KILLZONE SHADOW FALL PlayStation®Hits

Kingdom Two Crowns

Kingdom: New Lands

Knack

Last Day of June

Last Stop(PS4)

Last Stop(PS5)

LEFT ALIVE

LEGO Batman 3

Little Big Workshop

LITTLE NIGHTMARES

LittleBigPlanet 3

Mafia III Complete Edition

Magicka 2

Mahjong

Maneater(PS4)

Maneater(PS5)

Marvel’s Guardians of the Galaxy(PS4)

Marvel’s Guardians of the Galaxy(PS5)

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales(PS4)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales(PS5)

MATTERFALL

MediEvil

Megadimension Neptunia VII

Minit

Momodora: 月下のレクイエム

Monster Jam Steel Titans 2

Monster Truck Championship(PS4)

Monster Truck Championship(PS5)

Moonlighter

Moving Out

MX vs ATV All Out

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame(PS4)

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame(PS5)

My Friend Pedro

My Time at Portia

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

NBA 2K Playgrounds 2

Necromunda: Underhive Wars

Neverending Nightmares

Nidhogg

Nioh

Observation

Observer:System Redux

Oddworld: New ‘n’ Tasty

Omega Quintet

Outer Wilds

Overcooked® 2 – オーバークック2

Overpass

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

PGA Tour 2K21

Portal Knights

Prey

Prison Architect

Project CARS 2

Project CARS 3

PS4™版 NBA 2K22

PS5™版 NBA 2K22

Radical Rodgers: Radical Edition

Rebel Galaxy

Red Dead Redemption 2

Reel Fishing: Road Trip Adventure

RESOGUN

RETURNAL

Rez Infinite

RIDE 4

Rock of Ages III: Make & Break

Rollercoaster Dreams

Root Letter

R-TYPE FINAL 2

Saints Row The Third Remastered

Screencheat

Seasons After Fall

Shadow of the Beast

Shadow of the Colossus

Shadow Warrior 3

Shenmue III

Sine Mora EX

Skydrift Infinity

Sniper Elite 4

Soulcalibur VI

STAR OCEAN -First Departure R-

Star Trek Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

Steep

Sundered: Eldritch Edition

Tearaway® PlayStation®4

Tennis World Tour 2 COMPLETE EDITION(PS5)

Tennis World Tour 2(PS4)

Terraria

Tetris Effect: Connected

The Artful Escape (PS4)

The Artful Escape (PS5)

The Caligula Effect: Overdose

The Crew

The Crew 2

THE DARK PICTURES Anthology: LITTLE HOPE

THE DARK PICTURES Anthology: MAN OF MEDAN

The Division

The Fisherman – Fishing Planet

The Last Guardian

The Legend of Heroes: Trails from Zero

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

The Legend of Heroes: Trails to Azure

The Legend of Nayuta: Boundless Trails

The LEGO Movie Videogame

The Messenger

The MISSING – J.J. Macfield and the Island of Memories

The Surge

The Surge 2

The Witch and the Hundred Knight 2

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition

The Wonderful 101: Remastered

Through the Darkest of Times

Tokyo Xanadu eX+

TorqueL

Touhou Project: Fantasy Rondo

Tour de France 2021 PS4

Tour de France 2021 PS5

TowerFall Ascension

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Trackmania Turbo

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Tricky Towers

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Uncharted 4: A Thief’s End PlayStation®Hits

Uncharted: Lost Legacy PlayStation®Hits

Until Dawn

Valiant Hearts: The Great War

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Warhammer: Chaosbane

WATCH_DOGS

Werewolf: The Apocalypse(PS4)

Werewolf: The Apocalypse(PS5)

Werewolves Within (英語版)

Wild Guns Reloaded

Windbound

Wolfenstein: The New Order

World of Final Fantasy

Wreckfest (PS5)

Wreckfest(PS4)

XCOM 2

Yo-kai Watch 4++

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

Ys IX -Monstrum NOX-

Ys VIII -Lacrimosa of DANA-

Ys: Memories of Celceta

ZOMBI

Zombie Army 4: Dead War

エース・オブ・シーフード

エンバー それゆけ救助隊

ガブッチ

カラドリウス ブレイズ

クラウド&シープ2(Clouds & Sheep 2)

スピットリング バブルでパーティー

スペースクルー

スペースジャンキー

トランスファレンス

パイルアップ!ボックス・バイ・ボックス

バウンド:王国の欠片™

マッドランナー

ミツバチ シミュレーター

レジェンダリー フィッシング

レジェンド・オブ・イサーナル

レリクタ

不思議のクロニクル 振リ返リマセン勝ツマデハ 製品版

巫剣神威控

東方スカイアリーナ・幻想郷空戦姫-MATSURI-CLIMAX

東方紅輝心

白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT

Catalogo giochi PS3 (in cloud)

AFRIKA

BIOHAZARD CODE: Veronica

Biohazard Operation Raccoon City

Biohazard Umbrella Corps

Castlevania: Lords of Shadow 2

God of War HD

God of War II HD

God of War III Remastered

MotorStorm RC Complete Edition

NINJA GAIDEN Σ

NINJA GAIDEN Σ2

Ratchet & Clank: FUTURE2

Ratchet & Clank Galaxy Squadron Q Force

Ratchet & Clank: INTO THE NEXUS

Ratchet & Crank: All for One

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Resistance 3

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Legend of Heroes: Sky Trail FC: Kai HD EDITION

The Legend of Heroes: Sky Trail SC: Kai HD EDITION

The Legend of Heroes: Sky Trail the 3rd: Kai HD EDITION

Tokyo Jungle

White Knight Chronicles