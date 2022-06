Microsoft e Kojima Production annunciano un gioco in esclusiva per XBOX

Xbox Game Studios e Kojima Productions hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di un nuovo titolo.

Ecco il messaggio:

“Ciao a tutti, sono Hideo Kojima”, ha detto Kojima in un videomessaggio all’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. “Sì, c’è un gioco che ho sempre voluto realizzare. È un gioco completamente nuovo, che nessuno ha mai sperimentato o visto prima. Ho aspettato molto a lungo il giorno in cui avrei potuto finalmente iniziare a crearlo. Con la tecnologia cloud all’avanguardia di Microsoft e il cambiamento nella tendenza del settore, ora è diventato possibile sfidare me stesso a realizzare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma non vedo l’ora di collaborare con Xbox Game Studios e spero di portarvi alcune notizie interessanti in futuro! Grazie!”.