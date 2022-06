Flashback 2: nuovo teaser trailer al Summer Game Fest 2022

Durante la Summer Game Fest 2022 è stato presentato un nuovo teaser trailer di Flashback 2.

Ecco il comunicato stampa:

Microids presenta il primo teaser gameplay di Flashback 2. Tre decenni dopo le prime avventure di Conrad B. Hart, Paul Cuisset e Microids Studio Lyon sono ansiosi di invitare tutti i giocatori a godersi questo nuovo capitolo del franchise Flashback!

Dopo aver sconfitto il Master Brain nell’episodio precedente, Conrad e i suoi alleati si trovano di nuovo ad affrontare la specie dei Morph, che minaccia tutte le civiltà. Come se non bastasse, il migliore amico di Conrad, Ian, viene rapito davanti ai suoi occhi. Un altro sporco trucco dei Morph? Starà ai giocatori scoprire chi è stato e le sue motivazioni…

Sviluppato in stretta collaborazione tra il team di Paul Cuisset e il Microids Studio Lyon, Flashback 2 porterà i giocatori alla scoperta di una storia inedita che mescola azione, enigmi e infiltrazione. Questa avventura porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la Giungla, ma anche location totalmente nuove, come Neo Tokyo e una misteriosa stazione spaziale

Per lavorare a questo sequel e rendere omaggio al gioco originale, Paul Cuisset è riuscito a coinvolgere alcuni membri del vecchio team, come il designer del gioco Thierry Perreau e il compositore della famosa colonna sonora per Amiga, Raphaël Gesqua.