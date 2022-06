Silksong si mostra nel primo gameplay, in arrivo su Xbox Game Pass

Silksong arriva su Xbox Game Pass

Dopo una lunghissima attesa, l’atteso sequel di Hollow Knight, Silksong, si è mostrato in un nuovo gamepay sul palco della conferenza Xbox & Bethesda Showcase.

Ad accompagnare il nuovo gameplay del gioco anche la conferma ufficiale che il titolo arriverà al day one su Xbox Game Pass. Tuttavia a mancare è ancora una volta la data di uscita, ma grazie a questo gameplay sappiamo che il titolo è ancora vivo e vegeto.

Originariamente inteso come contenuto DLC per l’originale Hollow Knight, Silksong è diventato un gioco a sé stante. I giocatori controlleranno Hornet, la principessa protettrice di Hallownest e un letale cacciatore. Hornet usa un’arma simile ad un ago e fili di seta in combattimento. Avrà anche una nuova serie di mosse e la possibilità di creare una serie di armi e gadget per esplorare ulteriormente e sbloccare le opzioni di combattimento. Sono stati inoltre promessi oltre 150 nuovi nemici e nuove zone.