Wo Long: Dynasty Fall – Team Ninja annuncia un nuovo action game in esclusiva per Xbox e PC

Microsoft e Team Ninja hanno presentato ufficialmente Wo Long: Dynasty Fall, un nuovo action game sulla falsriga di Nioh che sarà ambientato nella Cina dei Tre Regni.

Il titolo arriverà nei primi mesi del 2023 in esclusiva su Xbox, PC e dal day one anche su Xbox Game Pass.

“Wo Long: Fallen Dynasty segue la storia drammatica e ricca di azione di un soldato della milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione fantasy oscura della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati nemici usando il gioco della spada basato sulle arti marziali cinesi, tentando di superare le probabilità risvegliando il vero potere sopito”.