The Dark Pictures Anthology: annunciata la seconda stagione con un trailer

The Dark Pictures Anthology tornerà con una seconda stagione

Proseguendo sulla scia dei precedenti episodi, l’ultimo capitolo di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, si conclude con il reveal di un nuovo teaser che annuncia il prossimo episodio.

In questo caso il teaser annuncia l’arrivo di una seconda stagione e svela il titolo del primo episodio, del prossimo ciclo, che sarà “The Dark Pictures Anthology: Directive 8020“.

A giudicare dal trailer, la il prossimo episodio si sposterà nello spazio, presumibilmente con qualche ispirazione alla saga cinematografica di Alien.

Al momento non sono state ancora rese note le piattaforme che ospiteranno il nuovo episodio e la data di uscita. Nel frattempo vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC