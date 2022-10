Kojima Production: Elle Fanning nel cast del prossimo gioco

Elle Fanning si unisce al cast del prossimo videogioco di Kojima Production

Kojima Production ha confermato ufficialmente al PAX in Australia il nome della prima attrice che vedremo nel suo prossimo videogioco, l’attrice Elle Fanning.

Il poster era accompagnato da un codice QR che, una volta scansionato, porta i fan a un sito Web con l’immagine di Elle Fanning e un testo che recita “CHI SONO?” e “A Game By Hideo Kojima”.

Non è chiaro se il progetto in questione sarà Death Stranding 2, oppure il nuovo gioco in sviluppo per Xbox. Nel momento in cui scriviamo, sappiamo esclusivamente che Hideo Kojima è al lavoro su più giochi.

Ecco il messaggio diffuso da Hideo Kojima durante lo showcase Xbox tenutosi in estate:

Ciao a tutti, sono Hideo Kojima”, ha detto Kojima in un videomessaggio all’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. “Sì, c’è un gioco che ho sempre voluto realizzare. È un gioco completamente nuovo, che nessuno ha mai sperimentato o visto prima. Ho aspettato molto a lungo il giorno in cui avrei potuto finalmente iniziare a crearlo. Con la tecnologia cloud all’avanguardia di Microsoft e il cambiamento nella tendenza del settore, ora è diventato possibile sfidare me stesso a realizzare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma non vedo l’ora di collaborare con Xbox Game Studios e spero di portarvi alcune notizie interessanti in futuro! Grazie!.