No Man’s Sky arriva il 7 ottobre su Switch, ma non avrà il multiplayer

No Man’s Sky arriverà su Nintendo Switch a ottobre

Hello Games e Bandai Namco Europe annunciano che la versione Nintendo Switch di No Man’s Sky sarà disponibile in tutto il mondo dal 7 ottobre 2022. Il gioco sarà acquistabile sia in formato digitale attraverso il Nintendo eShop che in versione retail. Per la prima volta in assoluto, nella stessa giornata sarà disponibile anche una versione fisica per PlayStation 5.

anciato originariamente nel 2016, No Man’s Sky è un gioco di fantascienza dedicato all’esplorazione e ambientato in un universo generato in modo procedurale. Il gioco vanta un numero quasi infinito di pianeti e sistemi stellari inediti da esplorare, ognuno ricco di forme di vita da scoprire. I giocatori potranno scegliere di esplorare, creare oggetti, costruire, commerciare, combattere o cercare di sopravvivere in questo vasto scenario intergalattico.

Fin dal suo esordio, in sei anni, No Man’s Sky ha ricevuto ben 20 aggiornamenti principali dei contenuti. I possessori di Nintendo Switch potranno aspettarsi fin dal giorno del lancio tutti i contenuti già rilasciati nei vari aggiornamenti, nonché una serie di aggiornamenti costanti in futuro con molti nuovi contenuti.

La community di No Man’s Sky è una delle più grandi e accoglienti del settore. Per molti dei suoi fan è un “gioco per sempre”, con oltre mezzo miliardo di ore giocate tra milioni di giocatori.

La versione Switch non avrà il multiplayer

Il sito ufficiale di No Man’s Sky ha inoltre confermato che la versione Switch del gioco sarà un’esperienza puramente single player, ma godrà del medesimo supporto che riceveranno tutte le altre versioni.