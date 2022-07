Pillole Indie #41: Pinball Freedom

Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Developer : CGA Studios

: CGA Studios Publisher : CGA Studios

: CGA Studios Data d’uscita : 14/4/2022

: 14/4/2022 Genere : Arcade

: Arcade Versione testata : Nintendo Switch

Pinball Freedom dà la possibilità di giocare a cinque tavoli da flipper ed uno di air hockey. Il nuovo titolo della CGA Studios per Nintendo Switch ci trasporterà in una piccola stanza, con la possibilità di muovere il nostro personaggio in giro per questa e scegliere quale tavolo gradiamo giocare. Ogni flipper è controllato allo stesso modo, cambierà solo il modo di guadagnare il punteggio e la grafica, in aggiunta avremo il tavolo di air hockey e giocheremo contro un NPC fantasma che batterà i suoi colpi migliori.

La sala giochi è molto semplice, quasi scarna: oltre ai flipper ed il tavolo di air hockey ci sono anche tre tavolini rotondi con delle sedie vicino; una lavagna con sopra scritto i vari punteggi di altre persone, che poi verrà aggiunto il nostro quando li supereremo, ma dovremmo prima riavviare il gioco; per il resto non c’è più nulla che ci possa interessare all’interno.

Il gameplay di Pinball Freedom è molto semplice, si useranno i pulsanti L o ZL per usare i paraurti di sinistra, i pulsanti opposti per quelli di destra; il pulsante A per lanciare la pallina e la X per cambiare la visuale del tavolo, e questo è tutto.

Alcuni tavoli sembrerebbero molto minimalisti, altri invece sono un po’ più complessi. Le missioni per aumentare il nostro punteggio cambiano a seconda del flipper scelto: per esempio il tavolo delle Favole dovrai colpire i vari dipinti per aumentare il punteggio, inoltre ci sarà una parte posta sopra al tavolo in cui controllerai altri due paraurti più piccoli. I vari flipper avranno le proprie caratteristiche che li differenziano.

Ci sono da dire un paio di cose sul comparto sonoro: i suoni che sentiamo della stanza sembrerebbe un accumulo di suoni messo a caso, palline dei flipper che viaggiano e lamenti di persone che si sentono ogni tanto, tutto questo apparterebbe meglio ad un titolo che dovrebbe far intimorire il giocatore, dato che nella stanza non c’è nessuno; questo è lo stesso suono che si ripete all’infinito. Ogni tavolo avrà dei suoni personalizzati cercando di far coinvolgere il giocatore al tema scelto. La grafica è molto semplice, fatto con modelli 3D non crea disagio alla vista.

In Sintesi Pinball Freedom è un titolo indie pubblicato dalla CGA Studio. Ci trasporterà in una stanza dove ci sono cinque tavoli per giocare a flipper ed uno per air hockey. Il gameplay è molto semplice e facile da capire, la grafica è minimalista ma che non da fastidio invece il comparto sonoro è decisamente da migliorare. Voto: 5

✓ Pro:

Vari tavoli da provare

✘ Contro:

Sala molto scarna

Comparto sonoro da migliorare

Molto ripetitivo

