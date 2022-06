Pillole Indie #40: Fix Fox

Piattaforme : Windows

: Windows Developer : Rendlike

: Rendlike Publisher : Joystick Ventures

: Joystick Ventures Data d’uscita : 31/3/2022

: 31/3/2022 Genere : Avventura, Puzzle

: Avventura, Puzzle Versione testata : Windows

Fix Fox è la nuova avventura futuristica creata dalla Rendlike, che fa il suo debutto proprio con questo titolo. Quest’avventura dall’alto è un ibrido tra esplorazione e risoluzione di puzzle, parlando i ibridi anche gli essere umani lo sono diventati: per sopravvivere alle condizioni atmosferiche avverse quest’ultimi si sono combinati con gli animali.

Il nostro protagonista, Vix, è una volpe e lavora come meccanico. Sfortunatamente gli strumenti a lui convenzionali sono stati persi quando la sua navicella spaziale si schianta su un pianeta chiamato Karamel. Qui dovremmo cercare di riempire la nostra valigetta degli attrezzi con strumenti meno gettonati per il tipo di lavoro. Dovremmo usare la nostra elasticità mentale per trasformare gli oggetti in martelli o nastri adesivi. Una piccola particolarità di questa valigetta: si chiama Tin, ed è senziente, la sua voce ci accompagnerà per il nostro viaggio. Non passa troppo tempo prima che ci accorgiamo che questo pianeta sia veramente in disordine, uno tale che solo il nostro alter ego ed una valigetta con strumenti di fortuna possono correggere.

L’esplorazione è fondamentale il Fix Fox, dato che avremo la necessità di trovare nuovi oggetti per riparare le cose, controlleremo in ogni crepa, buco o cespuglio per riuscire a trovare gli strumenti giusti. Incontreremo anche vari mercanti che potrebbero offrirti qualcosa di cui hai bisogno o riparare determinati oggetti. Una qualunque cosa tu abbia bisogno ci sarà sempre un posto dove trovarla. Ci saranno vari insediamenti su Karamel, in ognuno di questi c’è un Oracolo, ovvero un profeta meccanico che ci aiuterà a rivelare l’utilizzo di nuovi oggetti trovati.

Oltre all’esplorazione c’è anche la meccanica principale del titolo: la correzione. Aprendo i pannelli delle macchine scopriremo il problema che gli causa malfunzionamenti e noi dovremmo risolverlo: può benissimo essere una semplice pulizia, un cavo rotto o “risolvere” un enigma. Qualunque cosa abbia un problema c’è sempre uno strumento per pararlo, il problema principale del titolo è il ritrovarsi senza lo strumento necessario per poter continuare.

L’esperienza grafica è decisamente piacevole all’occhio, si basa su uno stile pixel art, che con il formato dall’alto verso il basso è decisamente interessante. La maggior parte delle cose sono abbastanza semplici, molto distinguibili l’una dall’altra. Il comparto sonoro è formato da tracce allegre e tranquille, molto spesso ci ritroveremo a sentire una chitarra o un banjo, dopo un po’ di tempo però possono creare fastidio.

In Sintesi Fix Fox è un’esperienza spaziale creata dalla Rendlike, casa che fa il suo debutto con questo titolo. Interpreteremo i panni di Vix, che insieme alla sua valigetta senziente, Tin, esploreranno e aggiusteranno il pianeta su cui sono precipitati. La grafica è molto gradevole, il comparto sonoro invece può annoiare. Voto: 6.5

✓ Pro:

Puzzle divertenti

Buona esplorazione

✘ Contro:

In alcune missioni c’è poca chiarezza

Il comparto sonoro può annoiare

