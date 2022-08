Annunciata la remaster di Tactics Ogre, in arrivo a novembre su PlayStation, PC e Switch

Il remake di Tactics Ogre è ufficiale!

SQUARE ENIX ha annunciato che Tactics Ogre: Reborn, un’edizione reimmaginata dell’amato RPG tattico, sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (su STEAM).

È già possibile prenotare il gioco su tutte le piattaforme. Tactics Ogre: Reborn ha una meravigliosa grafica rielaborata in alta definizione, dei sistemi di combattimento aggiornati e dei grossi miglioramenti al comparto audio, tra cui dei filmati completamente doppiati (in inglese e in giapponese), degli effetti sonori ricreati e della musica di sottofondo registrata nuovamente dal vivo e composta da Hitoshi Sakimoto. Tutti questi elementi contribuiscono a dare vita a una nuova esperienza che piacerà sia ai veterani di Tactics Ogre che a una nuova generazione di giocatori.

Ecco il comunicato stampa con tutti i dettagli

Dopo la morte di un tiranno, le isole di Valeria si ritrovano nel mezzo di un brutale conflitto tra tre fazioni alla ricerca di potere. In Tactics Ogre: Reborn, seguirai la storia di un giovane finito al centro della guerra dopo la morte del padre. Nonostante ciò che vuole siano solo libertà e giustizia, presto scoprirai che anche il più nobile degli obiettivi richiede di prendere delle decisioni molto difficili. Tactics Ogre: Reborn è stato sviluppato da un team di veterani dell’industria, tra cui Yasumi Matsuno, il creatore originale di Tactics Ogre, il designer dei personaggi Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, BRAVELY DEFAULT), il direttore artistico Hiroshi Minagawa (FINAL FANTASY XII, VAGRANT STORY) e il compositore Hitoshi Sakimoto (FINAL FANTASY XII, VAGRANT STORY).

Questo classico RPG tattico è rinato più sofisticato che mai e ti permette di immergerti completamente tra gli intrighi di Tactics Ogre. In Tactics Ogre: Reborn, prenderai il controllo di un gruppo di unità sul campo di battaglia e userai un sistema di combattimento a turni per agire in modo strategico e cambiare le sorti della battaglia. Nel corso dell’avventura potrai ingrandire il gruppo reclutando nuove unità, provare diverse classi, armi, magie e abilità, e prendere delle decisioni importanti che cambieranno il corso degli eventi durante vari momenti della storia.

Tra gli aggiornamenti e le novità troviamo:

Una meravigliosa grafica rimasterizzata che migliora lo stile visivo dell’originale pur rimanendone fedele;

Cutscenes completamente localizzate in inglese e in giapponese;

Una nuova registrazione orchestrale della colonna sonora originale del gioco;

Vari miglioramenti generali, tra cui: Un sistema di combattimento ridisegnato; Un sistema di gestione dei livelli rielaborato; Un’IA migliorata; Un’interfaccia utente semplificata e aggiornata.



Edizione standard digitale

L’edizione standard di Tactics Ogre: Reborn.

Chi prenoterà l’edizione standard di Tactics Ogre: Reborn riceverà un codice per il download della mini-colonna sonora digitale* di Tactics Ogre: Reborn, che include tre brani dalla colonna sonora originale di Tactics Ogre: Reborn composti da Hitoshi Sakimoto e registrati dal vivo**.

Edizione premium digitale

L’edizione standard di Tactics Ogre: Reborn.

La colonna sonora originale completa di Tactics Ogre: Reborn*.

Chi prenoterà l’edizione premium digitale di Tactics Ogre: Reborn riceverà un codice per il download della mini-colonna sonora digitale di Tactics Ogre (1995)*, che include dieci musiche chiptune dal gioco originale di Tactics Ogre, pubblicato nel 1995. Perfezionate all’epoca, queste musiche chiptune originali danno delle sensazioni leggermente diverse dalla musica dal vivo registrata nuovamente e inserita in Tactics Ogre: Reborn*