EVO 2022: Annunciato Dragon Ball FighterZ er PS5 e Xbox Series X

In occasione degli EVO 2022, Bandai Namco e lo sviluppatore Arc System Works hanno annunciato ufficialmente che pubblicheranno le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Dragon Ball FighterZ.

Queste nuove versioni del picchiaduro verranno aggiornate con un nuovo e più moderno netcode di tipo Rollback. Non è stata annunciata al momento la data di uscita di queste nuove versioni.

Ecco il messaggio pubblicato da Bandai Namco:

Siamo lieti di annunciare l’imminente rilascio delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Dragon Ball FighterZ con il sistema di netcode di rollback implementato.

Come risultato dei nostri continui test per includere il sistema di rollback, è stato confermato che l’implementazione può essere applicata a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e abbiamo ufficialmente lavorato alla sua produzione.

La versione PlayStation 4 sarà compatibile con il programma di aggiornamento mentre la versione Xbox One sarà compatibile con Smart Delivery.

Prevediamo inoltre che la versione per PC venga aggiornata in modo che gli utenti possano scegliere tra il sistema di netcode ritardato o di rollback. (*Le specifiche consigliate per il sistema di rollback dovrebbero essere superiori a quelle attuali.)

Ci vorrà del tempo prima che il sistema venga implementato, ma speriamo sinceramente che tu possa apprezzarlo il prima possibile.

Maggiori informazioni verranno rilasciate in un secondo momento. Si prega di attendere ulteriori dettagli.

Apprezzo il tuo continuo supporto a Dragon Ball FighterZ