EVO 2022: Annunciata la Season 2 di The King of Fighters XV

The King of Fighters XV riceverà una Season 2

SNK ha annunciato i contenuti scaricabili di The King of Fighters XV, i personaggi Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger di Samurai Shodown. Verranno lanciati come “Team Samurai” questo autunno.

Terry Bogard della serie Fatal Fury, Kyo Kusanagi della serie The King of Fighters, Ryo Sakazaki della serie Art of Fighting e Haohmaru della serie Samurai Shodown potranno finalmente scontrarsi nel nuovo picchiaduro di SNK, di cui trovate la nostra recensione a questo link.

SNK ha anche annunciato che la stagione 2 di The King of Fighters XV inizierà nel 2023. I primi due personaggi del nuovo roster saranno Shingo Yabuki e Kim Kaphwan ed è previsto anche l’arrivo del cross-play tra piattaforme.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, e PC via Steam, Epic Games Store, e Microsoft Store.