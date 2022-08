EVO 2022: Annunciato il sequel di Garou: Mark of the Wolves!

Dopo più 20 anni torna Fatal Fury con un nuovo capitolo di Garou

In occasione degli EVO 2022, SNK ha annunciato ufficialmente il trionfale ritorno della serie Fatal Fury con un nuovo capitolo di Garou; Mark of the Wolves, che arriva a distanza di 23 anni dal primo leggendario capitolo.

All’interno del franchise di riferimento, Garou era considerato il nono ed ultimo titolo della serie Fatal Fury, ambientato dieci anni dopo la morte di Geese Howard in Real Bout Fatal Fury. Oltre ad aver spinto al massimo le prestazioni grafiche del Neo Geo, il gioco viene tutt’oggi ricordato come il miglior picchiaduro di sempre.

Questa la sinossi del precedente capitolo:

Ambientata dieci anni dopo la morte del famigerato signore del crimine Geese Howard, la città di South Town è diventata più pacifica. Ora, il palco è nella vicina città di Second South Town. Nell’area inizia un nuovo torneo di combattimento chiamato “King of Fighters: Maximum Mayhem” e vi partecipano diversi personaggi legati ai combattenti della vecchia era dei tornei King of Fighters.

Nessuna piattaforma o data di uscita è stata annunciata per il nuovo Garou, ma intanto ecco il primo teaser trailer: