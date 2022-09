Microsoft annuncia l’arrivo Guilty Gear Strive e altri giochi su Xbox e Xbox Game Pass

Microsoft annuncia l’arrivo di nuovi giochi su Xbox Game Pass!

Durante lo showcase del Tokyo Game Show, Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo di otto nuovi giochi che arriveranno per la prima volta su Xbox e nel catalogo di Xbox Game Pass.

Assassin’s Creed Odyssey – 15 settembre

Scegli il tuo destino in Assassin’s Creed® Odyssey. Da emarginato a leggenda vivente, intraprendi un’odissea per scoprire i segreti del tuo passato e cambiare il destino dell’antica Grecia.

Danganronpa V3 Anniversary Edition – 15 settembre

Un nuovo cast di 16 personaggi si ritrova rapito e imprigionato in una scuola. Dentro, alcuni uccideranno, altri moriranno e altri saranno puniti. Reimmagina ciò che pensavi fosse un’indagine frenetica e ad alto rischio mentre indaghi su casi di omicidio contorti e condanni a morte i tuoi nuovi amici.

FUGA: Melodies Of Steel – 15 settembre

Fuga: Melodies of Steel è un gioco di ruolo in cui metti i bambini, ognuno con le proprie caratteristiche e abilità uniche, a diverse torrette in un carro armato per combattere contro il nemico.

Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered – 15 settembre

Torna nell’altro mondo in Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered. Il classico racconto di LEVEL-5 ritorna migliore che mai, con grafica e prestazioni migliorate.

Deathloop – 20 settembre

DEATHLOOP è un FPS di nuova generazione di Arkane Lyon, lo studio pluripremiato dietro Dishonored. In DEATHLOOP, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso ciclo temporale sull’isola di Blackreef, destinati a ripetere lo stesso giorno per l’eternità.

Programma Dyson Sphere (PC) – 13 ottobre

Costruisci la fabbrica intergalattica più efficiente nel gioco di simulazione spaziale Dyson Sphere Program! Sfrutta il potere delle stelle, raccogli risorse, pianifica e progetta linee di produzione e trasforma la tua fabbrica interstellare da una piccola officina spaziale a un impero industriale esteso a tutta la galassia.

Blazblue: Cross Tag Battle – Primavera 2023

LA COLLISIONE È INEVITABILE! L’IMPATTO SARÀ INEVITABILE! Attraversa 4 diversi universi! Gioca nei panni dei personaggi delle serie BlazBlue, Persona, Under Night In-Birth e (per la prima volta in un gioco di combattimento) RWBY!

Guilty Gear Strive – Primavera 2023

La grafica ibrida 2D/3D all’avanguardia introdotta nella serie Guilty Gear è stata portata al livello successivo in “GUILTY GEAR -STRIVE-“. La nuova direzione artistica e le animazioni dei personaggi migliorate andranno oltre qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima in un gioco di combattimento!