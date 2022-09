KONAMI annuncia il ritorno di Suidoken con una collection in HD

KONAMI annuncia la remaster dei primi due Suidoken

KONAMI ha annunciato ufficialmente Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, una collection che contiene i primi due capitoli della serie rimasterizzati in alta definizione che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC (Steam) nel 2023.

Il destino di un eroe è scritto nelle Stelle.

I leggendari JRPG Konami Suikoden I e Suikoden II sono stati ora rimasterizzati in alta definizione!

La storia di Suikoden I

Un eroe un tempo famoso si trasforma in un tiranno violento e un impero cade in declino.

Un Esercito di Liberazione si sta sollevando in un atto di ribellione contro un governo oppressivo.

Una ad una le 108 stelle di Destiny si riuniscono per plasmare il corso della storia.

La storia di Suikoden II

L’eroe della nostra storia e il suo amico Jowy sono membri della Unicorn Youth Brigade, che ha partecipato a una lunga disputa di confine tra il Regno delle Highland e le città-stato di Jowstown.

Pochi mesi prima era stato firmato un accordo di verità tra le due forze, entrambe felici di vedere la fine dei combattimenti.

Tuttavia, nascosti sotto la pace momentanea, i fuochi di una nuova guerra continuarono a covare sotto la cenere.

Le novità della collection

I background sono stati aggiornati in alta definizione

Gli effetti aggiornati danno nuova vita all’animazione pixel art.

Nuovi effetti sonori ambientali

Effetti sonori di battaglia in HD

Salvataggio automatico

Possibilità di velocizzare i combattimenti

Registro di conversazione