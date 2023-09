Resident Evil 4 Remake e Death Stranding annunciati per il nuovo iPhone 15 Pro

Durante il suo evento di presentazione dei nuovi iPhone 15, Apple ha svelato ufficialmente che porterà per la prima volta sui suoi cellulari il gaming da tripla A per home console.

Apple ha stretto una partnership con Kojima Procution, CAPCOM e Ubisoft per portare sulla variante iPhone 15 Pro una serie di conversioni che consisteranno in Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Villae, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage.

Offrendo prestazioni e capacità professionali, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono alimentati da A17 Pro, il primo chip da 3 nanometri del settore.

Continuando la leadership di Apple nel silicio per smartphone, A17 Pro apporta miglioramenti all’intero chip, inclusa la più grande riprogettazione della GPU nella storia di Apple. La nuova CPU è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, mentre il Neural Engine è ora fino a 2 volte più veloce e supporta funzionalità come la correzione automatica e la voce personale in iOS 17.

La GPU di classe professionale è fino al 20% più veloce e sblocca esperienze completamente nuove, con un nuovo design a 6 core che aumenta le prestazioni di punta e l’efficienza energetica. Ora con il ray tracing con accelerazione hardware, che è 4 volte più veloce del ray tracing basato su software, iPhone 15 Pro offre una grafica più fluida, nonché applicazioni AR ed esperienze di gioco più coinvolgenti.

iPhone 15 Pro porta i giochi realistici nel palmo delle mani degli utenti con titoli per console mai visti prima su uno smartphone.