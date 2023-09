Final Fantasy XVI: annunciata la versione PC, due DLC in sviluppo

Durante il PAX East 2023, Square Enix e la Creative Business Unit 3 hanno annunciato diverse novità importanti per il futuro di Final Fantasy XVI (qui la nostra recensione).

L’action RPG arriverà innanzitutto su PC, con una versione ufficialmente già in fase di sviluppo, ma sono previsti anche due DLC a pagamento, già nelle prime fasi di sviluppo. Maggiori dettagli sui DLC saranno diffusi entro la fine del 2023, ma nel frattempo è stato pubblicato un nuovo aggiornamento del gioco su PlayStation 5 che introduce costumi alternativi per i personaggi e la possibilità di modificare la skin delle spada di Clive, senza alternane le statistiche.

Inoltre, è stata aggiunta anche la spada del Cavaliere Cipolla per Clive.

L’aggiornamento apporta anche alcuni miglioramenti all’esperienza di gioco, con vari bug fix e un nuovo sistema di controllo selezionabile.

Ecco un piccolo estratto del messaggio di Naoki Yoshida in merito ai contenuti scaricabili:

Abbiamo visto tantissime opinioni e reazioni da parte della nostra community di giocatori di Final Fantasy XVI . Ma una cosa che è emersa in modo particolarmente forte è stato il modo in cui le persone volevano vedere di più sulla storia di Valisthea e trascorrere più tempo con i suoi abitanti. Per soddisfare le esigenze, il team di sviluppo ha iniziato a lavorare su due contenuti scaricabili a pagamento.