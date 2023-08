TEKKEN 8 arriva il 26 gennaio, svelati nuovi lottatori con un trailer

TEKKEN 8 ha una data di uscita

Bandai Namco Europe ha annunciato che TEKKEN 8, il nuovo capitolo della serie di picchiaduro, sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 solo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Ecco il comunicato stampa:

Sviluppato dai Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 sfrutterà la potenza della corrente generazione per realizzare il gioco della serie con la grafica più stupefacente. Il titolo promette anche un nuovo approccio nello stile di gioco, con un nuovo combat system aggressivo che premia le tattiche offensive e assicura scontri spettacolari. TEKKEN 8 è disponibile per la prenotazione nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate.

Per il trailer italiano:

È stata anche svelata la modalità, completamente nuova, Arcade Quest: una modalità per giocatore singolo che è pensata come il campo di allenamento definitivo basato sulle radici del franchise per introdurre un nuovo modo di giocare e affinare le proprie abilità. In questa modalità, i giocatori possono creare e personalizzare il proprio avatar e “visitare” diversi arcade per partecipare in partite pensate per migliorare il loro gioco e insegnare nuove tecniche. Man mano che i giocatori progrediscono nella storia continueranno a svilupparsi e diventare più forti insieme al loro avatar e ad affinare le loro abilità contro avversari sempre più duri, in una storia non troppo diversa da come alcuni giocatori reali sono entrati negli eSport.

Continuando la cadenza regolare della presentazione dei personaggi di TEKKEN 8, il trailer ha annunciato il ritorno di alcuni volti nuovi che si uniscono al roster di 32 personaggi, con Kuma, Leo, Shaheen, Steve, Dragunov e Yoshimitsu che mostrano i loro look e mosse aggiornate. Tutti i personaggi di TEKKEN 8 avranno profonde scelte di personalizzazione, tra cui opzioni completamente nuove, con la possibilità di cambiare i colori di ogni parte, nonché le dimensioni e la posizione degli accessori, consentendo ai giocatori di mostrare davvero il loro stile e portare un tocco personale ai loro personaggi preferiti.

È possibile prenotare TEKKEN 8 nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate. La prenotazione della Standard include il gioco, una volta disponibile, e assicura il set di Paul Phoenix per l’avatar. I giocatori di PlayStation 5 riceveranno per gli avatar anche le skin di Mokujin e Tetsujin. La Deluxe include gli oggetti della Standard e il Pass Personaggi Giocabili Anno 1 che sblocca quattro personaggi, disponibili dopo l’uscita del gioco, e la skin di Kinjin per l’avatar. Include anche il Gold Suit Pack dei costumi per tutti e 32 i personaggi giocabili. La Ultimate include tutti i contenuti e bonus della Deluxe, insieme con le skin per gli avatar di Kazuya, Jin e Jun e 32 t-shirt dal classico TEKKEN per dare ai giocatori la possibilità di personalizzare i propri avatar.