Xbox Cloud Gaming arriva su Meta Quest a dicembre

Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso ottobre, Microsoft e Meta hanno annunciato ufficialmente che il servizio in abbonamento Xbox Cloud Gaming debutterà sui visori VR Meta Quest 2 e 3 nel mese di dicembre 2023.

I possessori dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere al catalogo completo del servizio in streaming dal proprio visore. Sarà inoltre necessario un controller Xbox a parte, dato che i titoli di Game Pass non saranno ottimizzati per il sistema di controllo dei visori VR. L’arrivo del servizio sui visori di Meta amplia decisamente gli orizzonti del Game Pass, dando la possibilità a molti più goctori di accedere alla vasta libreria di Microsoft, incluso il recente Starfield o l’imminente Forza Motorsport.

Per quanto riguarda Meta Quest 3, il visore di nuova generazione debutterà ufficialmente a ottobre sul mercato.

Take your @Xbox games to all new levels on #MetaQuest3 with Xbox Cloud Gaming!

Play 1️⃣0️⃣0️⃣s of high-quality Xbox games — including @Halo Infinite, @StarfieldGame, and @ForzaMotorsport — all on a massive screen you can take with you anywhere. Subscription… pic.twitter.com/qCeJFaON2K

— Meta Quest (@MetaQuestVR) September 27, 2023