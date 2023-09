Final Fantasy VII Rebirth: data di uscita e nuovo trailer per l’esclusiva PS5

Final Fantasy VII Rebirth arriverà a febbraio su PlayStation 5

Con un nuovo spettacolare trailer, Square Enix ha annunciato ufficialmente che Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 su PlayStation 5, in due dischi.

Lo staff al lavoro sul gioco ha anche diffuso un messaggio relativo allo sviluppo del gioco.

Il producer Yoshinori Kitase

L’uscita di Final Fantasy VII Rebirth è prevista per il 29 febbraio 2024. Questo secondo episodio del progetto di remake di Final Fantasy VII conterrà elementi del gioco precedente, oltre a funzionalità notevolmente migliorate come la vasta mappa del mondo da esplorare e le abilità sinergiche con i membri del party. La storia si svolgerà in modo più drammatico che mai, con un ritmo rapido di importanti colpi di scena. Sappiamo che i fan muoiono dalla voglia di vedere una scena in particolare… Speriamo che sia i fan che coloro che non hanno mai giocato a Final Fantasy prima apprezzeranno questo gioco.

Kitase ha poi confermato che il gioco potrà essere giocato come titolo a sé stante, con un riassunto che riperccorerà gli eventi della prima parte.

Naoki Hamaguchi, director del gioco

Siamo finalmente in grado di annunciare a tutti voi la data di uscita! Abbiamo lavorato instancabilmente su Final Fantasy VII Rebirth sin dall’uscita di Final Fantasy VII Remake e non vediamo l’ora che possiate provarlo. In questo titolo, Cloud e i suoi amici, fuggiti da Midgar, partiranno per un’avventura attraverso un vasto mondo di avventure mai raccontate alla ricerca di Sephiroth.

Sebbene la trama principale sia più ampia e ambiziosa rispetto a quella del gioco precedente, Final Fantasy VII Rebirth abbraccia anche il concetto di ‘esplorazione libera’, con storie avvincenti, minigiochi divertenti, mostri potenti e molto altro ancora da trovare in tutto il mondo. Ci auguriamo che esplorerai questo mondo poiché ti aspettano quasi 100 ore di avventura.

“Speriamo che tu possa prendere in mano questa nuova esperienza di gioco di Final Fantasy per divertirti.”

Tetsuya Nomura, direttore creativo

Questo è il secondo titolo di una trilogia e copre l’inizio del viaggio fuori Midgar fino alla metà dell’originale Final Fantasy VII . Se Final Fantasy VII Remake è stato un’introduzione al mondo e una preparazione per questo viaggio, Final Fantasy VII Rebirth serve come illustrazione degli incidenti che hanno dato inizio al viaggio, un’esplorazione delle persone ad esso legate e del viaggio stesso, dirigendosi verso il suo culmine. Molti elementi sono stati selezionati attentamente per questo titolo e poiché si tratta di una serie, abbiamo l’opportunità unica di rivedere e incorporare feedback dal titolo precedente, ad esempio aumentando il numero di personaggi. Sono sicuro che l’asticella per il prossimo lavoro sarà ancora più alta ora che abbiamo incluso così tanti elementi spettacolari in questo lavoro, ma nonostante ciò, l’intero team continua a lavorare diligentemente e senza compromessi sul suo sviluppo.

Coloro che possiedono i salvataggi di Final Fantasy VII Remake riceveranno anche dei bonus aggiuntivi all’inizo del gioco.