The Legend of Heroes: Trails into Reverie – Recensione

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Trails into Reverie, pubblicato circa tre anni fa sul territorio giapponese, arriva anche in occidente per gli appassionati (non affatto pochi) della serie che, a tutti gli effetti, ha rivoluzionato il modo di intendere i giochi di ruolo alla giapponese. Trails into Reverie è un epilogo alla storyline della sub-serie Trails e, in particolare, di questi titoli: Trails of Cold Steel, Trails from Zero e Trails to Azure.

Come tutti i Legend of Heroes che si rispettino, Trails into Reverie utilizza il classico combattimento a turni tanto caro ai giocatori nipponici, e segue le avventure e il punto di vista di Lloyd Bannings, Rean Schwarzer e un personaggio misterioso mascherato conosciuto semplicemente come “C”.

È doveroso fare una premessa: a causa dell’incredibile quantità di informazioni di base e di contesto necessarie a comprendere le vicende rispetto i titoli precedenti, Trais into Reverie non è consigliato ai neofiti che per la prima volta vogliono approcciarsi a un titolo della saga. Fortunatamente, il titolo presenta un’intera sezione dedicata a riassunti testuali di tutti i giochi precedenti, una guida che però da sola non basta a restituire un background sufficiente ad apprezzare il titolo.