SEGA annuncia il remake di Yakuza: Ishin, in arrivo su PlayStation, Xbox e PC nel 2023

Yakuza: Ishin tornerà con un remake a febbraio 2023

SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato Like a Dragon: Ishin!, un remake del titolo per PlayStation 4 e PlayStation 3 intitolato originariamente Yakuza: Ishin! rilasciato il 22 febbraio 2014 solo in Giappone.

Questa nuova versione, che sarà un remake realizzato sfruttando per la prima volta Unreal Engine , arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store a febbraio 2023 in tutto il mondo. Questo significa che gli utenti Xbox che acquisteranno il gioco in digitiale riceveranno senza costi aggiuntivi la versione PC per Windows 10.

Un eroe della storia giapponese segna la fine dei samurai

Like a Dragon: Ishin è un thriller storico ricco d’azione e avventura ambientato nel 1860 nella città di Kyo, una versione fittizia della città di Kyoto. Al contrario di altri titoli, solitamente ambientati in epoche precedenti, in Ishin vivrete la storia di come l’iconica era dei samurai è giunta al termine. Il nostro eroe, Sakamoto Ryoma, è una figura storica a cui vengono attribuiti il rovesciamento dello shogunato e la forte spinta riformatrice che ha cambiato il Giappone.

Quattro micidiali stili di combattimento e Heat Action spettacolari

In Ishin potrete farvi largo tra i nemici grazie a una letale spada, usando lo stile Swordsman o colpirli dalla distanza con un revolver, usando lo stile Gunman. O meglio ancora… potrete impugnare siaspada che pistola e seminare il caos con lo stile Wild Dancer. E quando avrete particolare voglia di menare le mani, spaccate qualche cranio usando lo stile Brawler.