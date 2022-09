Sony e Team Ninja annunciano Rise of Ronin, una nuova esclusiva per PlayStation 5

Team Ninja annuncia una nuova esclusiva per PlayStation 5

Sony Interactive e Team Ninja hanno annunciato ufficialmente Rise of Ronin, un nuovo action RPG che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 nel 2024.

Rise of the Ronin è un GDR d’azione open world incentrato sul combattimento, ambientato in un’epoca di grandi cambiamenti per il Giappone. Siamo alla fine dei 300 anni del periodo Edo, un momento noto come “Bakumatsu”. È la fine del XIX secolo, sono tempi bui per il Giappone che si ritrova a combattere contro governatori dispotici e malattie letali, mentre l’influenza dell’Occidente cresce sempre di più e imperversa la guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni contrarie.

Tra questi disordini, vestirete i panni di un ronin, un guerriero senza padroni libero di poter fare le proprie scelte. Rise of the Ronin è la nuova esperienza di gioco di Team Ninja che vi farà immergere in un periodo storico in cui non solo si combatte con katana e simili, ma anche con le moderne armi da fuoco: il ritratto di un’epoca davvero unica.

Noi di KOEI TECMO abbiamo già lavorato in passato a dei titoli basati sulla storia. Tuttavia, con Rise of the Ronin abbiamo voluto fare il grande passo. Sfruttando tutte le abilità e conoscenze acquisite negli anni, abbiamo voluto portare il gioco a un livello successivo cercando di ritrarre nel modo più approfondito possibile una delle maggiori rivoluzioni nella storia del Giappone, includendo anche quegli oscuri capitoli che molti preferirebbero ignorare. Questo è sicuramente il progetto più ambizioso e complesso a cui lo studio di Team Ninja abbia mai lavorato. Lasceremo quindi che sia la nostra esperienza nella creazione di giochi su samurai e ninja a guidarci in questo percorso.