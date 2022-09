SEGA annuncia Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon 8

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è uno spin-off che farà da prologo a Like a Dragon 8

SEGA ha presentato quest’oggi Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, in uscita nel 2023. Questo classico action-adventure RGG ad alto numero di ottani fa luce sulla prospettiva di Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life che porteranno a Like a Dragon 8.

Il gioco è previsto per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e PC.

In aggiunta è stato svelato il primo teaser di Like a Dragon 8, che arriverà nel 2024 su PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e PC.

Infine, SEGA ha anche confermato che da oggi sono disponibili su PCJudgment & Lost Judgment, acquistabili su Steam.

I due giochi, ambientati nell’universo di Like a Dragon, seguono le vicende dell’avvocato caduto in disgrazia Takayuki Yagami nella sua ricerca di redenzione e per difendere coloro che la legge non riesce a proteggere.