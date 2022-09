Kojima Production svela il teaser poster di un nuovo progetto, Margareth Qualley è coinvolta?

Kojima Production ha presentato il primo teaser poster di un nuovo progetto

A poche ore dall’inizio del Tokyo Game Show, Kojima Production ha condiviso sui propri canali social il primo teaser poster di un nuovo misterioso progetto.

Dando per scontato che si tratti ovviamente di un nuovo videogioco, al momento il poster presenta la sagoma di un volto femminile (che sembra essere quello dell’attrice Margaret Qualley) e una scritta che recita “Who Am I?”.

In passato erano emerse delle immagini e una serie di informazioni su Overdose, un presunto horror in fase di sviluppo presso Kojima Production che dovrebbe avere come protagonista proprio Margareth Qualley. Non è chiara comunque la natura del titolo, che potrebbe anche essere una nuova esperienza destinata alla realtà virtuale e non necessariamente per PlayStation o Xbox.

Ricordiamo infatti che al momento Kojima Prodution è al lavoro sia su Death Stranding 2 che ad un nuovo gioco in esclusiva per Xbox, pensato per sfruttare la tecnologia del cloud.

In ogni caso, Kojima Production ha già chiarito che l’eventuale sede del reveal di questo nuovo progetto non sarà il Tokyo Game Show, dove non verranno mostrati nuovi giochi.