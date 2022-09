Silent Hill: The Short Message è stato classificato in Corea, nuovo gioco in arrivo!

Prima conferma ufficiale sull’arrivo di un nuovo Silent Hill

Dopo infinite indiscrezioni e rumor di ogni genere, arriva finalmente la prima conferma ufficiale dell’esistenza di un nuovo Silent Hill.

L’ente di classificazione coreano ha infatti registrato Silent Hill: The Short Message, un nuovo videogioco della serie horror, che verrà pubblicato da UNIANA, partner di KONAMI per la pubblicazione dei suoi giochi in Corea.

Lo stesso publisher infatti si occuperà di pubblicare anche eFootball 2023, anch’esso già classificato. Al momento non ci sono informazioni sulle piattaforme di Silent Hill: The Short Message, ma in passato era emerso che Annapurna stava lavorando con KONAMI per realizzare dei giochi episodici ambientati nell’universo della serie. Il titolo potrebbe essere un riferimento proprio alla natura episodica del prodotto, ma è ancora presto per giudicare.

Fonte: Gematsu