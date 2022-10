Rumor: una remaster di di Horizon Zero Dawn è in sviluppo per PS5, avrà modifiche alla storia e tanto altro

Una versione nativa per PS5 di Horizon Zero Dawn è in sviluppo

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Guerrilla Games stanno attualmente lavorando a una versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5, nonché a un progetto multiplayer online Horizon per PlayStation 5 e PC. Il report è arrivato da MP1st inizialmente, ma è stato corroboato da diverse testate online, tra cui VGC e, nelle scorse, anche da Gematsu.

Secondo quanto riferito, la versione rimasterizzata presenterà un sistema di illuminazione migliorato, trame revisionate e animazioni migliori, oltre a nuovi modelli per allineare l’opera a Horizon Forbidden West. Ci saranno nuove opzioni di accessibilità, i miglioramenti della qualità della vita e le modalità grafiche già adottate nel sequel.

L’operazione sembra molto simile a quella di The Last of Us Parte 1.