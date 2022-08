Alone in the Dark: immagini e dettagli per il reboot del survival horror di THQ

Prime immagini e dettagli per l’atteso reboot di Alone in The Dark

Sono arrivate anzitempo online le prime immagini del reboot di Alone in The Dark, rilancio del franchise prodotto da THQ che dovrebbe essere presentato ufficialmente stasera durante l’evento organizzato da THQ Nordic.

Il negozio francese Smartoys ha svelato per errore l’esistenza del gioco sul proprio sito, svelando non solo le immagini del gioco, ma anche una descrizione dettagliata che conferma la presenza di una doppia campagna con Edward Carnby e Emily Harwood giocabili. Inoltre, a scrivere la sceneggiatura sarà Mikael Hedgerg, autore di SOMA e Amnesia. L’uscita sarebbe prevista su PS5, Xbox Series X e PC.

“Horror psicologico e il genere Southern Gothic si incontrano in questa rivisitazione del classico survival horror Alone in the Dark. Questa lettera d’amore al gioco cult degli anni ’90 ti farà vivere una storia tanto sinistra quanto memorabile attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood, esplora i vari ambienti, combatti mostri, risolvi enigmi e scopri la terribile verità sulla villa di Derceto.”

“Nel profondo sud degli Stati Uniti, negli anni ’20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Accompagnata dall’investigatore privato Edward Carnby, va a cercarlo nella villa di Derceto, un manicomio dove si aggira… Qualcosa. Incontrerai strani occupanti, regni da incubo, mostri pericolosi e svelerai una malvagia cospirazione. Alla confluenza tra realtà, mistero e follia, l’avventura che ti aspetta potrebbe minare le tue certezze. Di chi ti fiderai, in cosa crederai e cosa farai dopo?‎”.