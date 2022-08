Alone in the Dark: il reboot è ufficiale, in arrivo su PS5, Xbox Series e PC

Alone in the Dark torna ufficialmente con un reboot

Dopo il massiccio leak, ieri sera THQ Nordic ha annunciato durante il suo showcase l’esistenza del reboot di Alone in the Dark, realizzato dallo studio Pieces Interactive.

Il gioco è in fase di sviluppo dal 2019 e arriverà su PS5, Xbox Series e PC prossimamente. Un teaser giocabile, soprannominato “Grace in the Dark” e con la sua trama originale, sarà giocabile alla Gamescom 2022 dal 24 al 28 agosto. Non si tratta di una semplice demo, ma di un Prologo del gioco principale, che vedrà come protagonista Grace di Alone in the Dark 2.

THQ ha anche confermato che il gioco principale avrà due campagne differenti nelle quali sarà possibile giocare nei panni di Edward o Emily.

THQ Nordic non ha confermato o smentito se prevede di rilasciare questo teaser giocabile al di fuori dell’evento, ma trattandosi di una storia completamente separata dal gioco principale, è possibile che una distribuzione digitale sia prevista anche su console e PC.

“Horror psicologico e il genere Southern Gothic si incontrano in questa rivisitazione del classico survival horror Alone in the Dark. Questa lettera d’amore al gioco cult degli anni ’90 ti farà vivere una storia tanto sinistra quanto memorabile attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood, esplora i vari ambienti, combatti mostri, risolvi enigmi e scopri la terribile verità sulla villa di Derceto.”

“Nel profondo sud degli Stati Uniti, negli anni ’20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Accompagnata dall’investigatore privato Edward Carnby, va a cercarlo nella villa di Derceto, un manicomio dove si aggira… Qualcosa. Incontrerai strani occupanti, regni da incubo, mostri pericolosi e svelerai una malvagia cospirazione. Alla confluenza tra realtà, mistero e follia, l’avventura che ti aspetta potrebbe minare le tue certezze. Di chi ti fiderai, in cosa crederai e cosa farai dopo?‎”.