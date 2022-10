CD Projekt annuncia il sequel di Cyberpunk 2077 e nuovi giochi di The Witcher

CD Projekt annuncia una nuova serie di giochi che arriveranno in futuro

CD Projekt RED ha annunciato cinque nuovi progetti: un nuovo gioco di Witcher con nome in codice “Sirius” di The Molasses Flood, una nuova trilogia di Witcher di CD Projekt RED, nuovo gioco di Witcher con nome in codice “Canis Majoris” realizzato da terze parti, e un nuovo gioco Cyberpunk 2077 con nome in codice ” Orion” di CD Projekt RED, ma realizzato da un nuovo studio di Boston.

A questi progetti si affiancherà anche una nuova proprietà intellettuale completamente con nome in codice “Hadar”, realizzata sempre da CD Projekt RED.

Franchise di The Witcher

Sirius (by The Molasses Flood)

“Il gioco Molasses Flood, nome in codice ‘Sirius’, è ambientato nell’universo di Witcher ed è stato creato con il supporto degli sviluppatori di CD Projekt RED. Sarà diverso dalle nostre produzioni passate, nel senso che si rivolge a un pubblico più ampio. Oltre all’esperienza per giocatore singolo, i giocatori potranno giocare con gli altri, poiché “Sirius” conterrà multigiocatore”.

New Witcher Trilogy (by CD Projekt RED)

“Un altro progetto, nome in codice ‘Polaris’, è il gioco che apre la nuova saga di Witcher, espande ulteriormente la narrazione open world conosciuta da The Witcher 3: Wild Hunt. Ci saranno tre giochi nella saga e miriamo a consegnarli in un periodo di sei anni a partire dall’uscita di Polaris. È un’affermazione audace poiché stiamo parlando di tre produzioni su larga scala, ma lo intendiamo davvero e abbiamo un piano su come raggiungerlo. Sia la seconda che la terza puntata beneficeranno, in termini tecnologici, delle basi poste durante lo sviluppo di Polaris. In questo modo miriamo a facilitare il processo di sviluppo rimanendo allo stesso tempo creativamente ambiziosi”.

Canis Majoris (by Third Party)

“Il prossimo progetto, nome in codice ‘Canis Majoris’, sarà un’altra produzione a tutti gli effetti di Witcher. Sarà creato da uno studio esterno di cui ha appena parlato Michal, guidato da sviluppatori esperti che hanno lavorato a precedenti giochi di Witcher. Dal punto di vista tecnico, prevediamo di utilizzare Unreal Engine 5 e il set di strumenti che stiamo creando per Polaris”.

Franchise di Cyberpunk 2077

Phantom Liberty (espansione di Cyberpunk 2077)

“Quest’anno abbiamo in programma di rilasciare una grande espansione per Cyberpunk 2077, intitolata ‘Phantom Liberty'”.

Orion (by CD Projekt RED)

“Un altro progetto su cui vogliamo concentrarci è Orion, ancora una volta è un nome in codice, il prossimo gioco Cyberpunk che libererà completamente il potenziale offerto da questo universo. I nostri piani ambiziosi richiederanno molto lavoro, dedizione e ulteriore crescita del team.

“Parlando di cui ho notizie importanti da condividere. Stiamo creando un nuovo studio con sede in Nord America. Accanto a The Molasses Flood, che rimarrà esclusivamente incentrato su Sirius, stiamo creando un team a Boston, che insieme al nostro team esistente con sede a Vancouver fonderà CD Projekt RED North America. Questo studio sarà incaricato di guidare lo sviluppo di Orion. Questa mossa ci consentirà di attingere completamente al pool di talenti nordamericani”.