Persona 3 e Persona 4 saranno nativi su Xbox Series, non è prevista una versione PS5

ATLUS conferma ufficialmente che Persona 3 e Persona 4: Golden avranno una versione next gen esclusiva

Usando Gematsu come portavoce, ATLUS ha confermato ufficialmente quello che in tanti avevano già ipotizzato da diverso tempo: Persona 3 e Persona 4: Golden saranno disponibili nativamente sulle console di nuova generazione, ma solo su Xbox Series X e Series S. I titoli inoltre sfrutteranno la funzione di Smart Delivery di Microsoft, con il sistema che procederà a scaricare la versione adatta in base alla piattaforma su cui dovrà girare.

Il portale Gematsu aveva chiesto delucidazioni ad ATLUS nei mesi scorsi e adesso l’azienda lo ha confermato. Come già annunciato in precedenza, i due giochi arriveranno anche su PlayStation 5, tuttavia saranno giocabili in versione PlayStation 4 grazie alla retrocompatibilità.

Non è chiaro al momento quali saranno le caratteristiche di Persona 3 e Persona 4 su Xbox Series, ma oltre ad un framerate superiore, è possibile che sfruttino altre peculiarità dell’hardware Microsoft, come il Quick Resume e i caricamenti rapidi offerti dall’SSD.

Persona 3: Portable e Persona 4: Golden saranno disponibili dal 19 gennaio su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Game Pass, PS4 e Switch.

Finally got a response about this. The Xbox Series versions of P4G / P3P are native! https://t.co/K8pkLKm6Ak — Gematsu (@gematsu) October 12, 2022