Silent Hill: annunciato uno showcase, la serie sta ufficialmente tornando!

Silent Hill sta ufficialmente tornando

KONAMI si prepara a rilanciare ufficialmente la serie di Silent Hill. L’azienda giapponese ha annunciato un nuovo showcase digitale che si terrà il 19 ottobre alle ore 23:00 italiane sul sito ufficiale Konami.com.

Nell’evento si parlerà del futuro della serie, ma non sono stati rivelati altri dettagli in merito agli annunci che possiamo aspettarci. Ad accompagnare l’annuncio dello showcase sui social, Konami ha citato un passaggio della lettera di Mary, che potrebbe dunque suggerire l’effettiva presenza del remake di Silent Hill 2, che secondo più fonti dovrebbe essere in sviluppo presso Bloober Team.

Ricordiamo inoltre che a settembre è stato classificato in Corea un nuovo videogioco intitolato Silent Hill: The Short Message. Tenendo fede alle numerose indiscrezioni apparse online negli ultimi mesi, il revival di Silent Hill conterà diversi progetti videoludici, dunque non ci resta che attendere mercoledì per scoprire i piani di KONAMI.