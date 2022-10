KONAMI annuncia il remake di Silent Hill 2 e altri progetti legati al franchise

Il ritorno in pompa magna di Silent Hill

Durante la sua diretta streaming, durata quasi 1 ora, KONAMI ha tolto il velo al ritorno di Silent Hill con tutta una serie di nuovi progetti.

Il remake di Silent Hill 2

Realizzato da Bloober Team in collaborazione con Masahiro Ito e il compositore storico Akira Yamaoka, il remake di Silent Hill 2 riporta in era moderna uno dei più grandi classici di sempre del genere horror, Il gioco è in sviluppo per PS5 e PC e sarà disponibile in esclusiva temporale su entrambe le piattaforme per 12 mesi.

Silent Hill: Townfall

Realizzato in partnership con Annapurna e lo sviluppatore No Code, KONAMI ha presentato ufficialmente Silent Hill: Townfall, una nuova esperienza horror ambientata nell’universo della saga. Non sono stati svelati altri dettagli sul progetto, a parte un breve teaser trailer di presentazione piuttosto vago.

Silent Hill: Ascension

Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games, e dj2 Entertainment, in partnership con Konami, hanno annunciato ufficialmente Silent Hill: Ascension, un nuovo progetto ambientato nell’universo del franchise, descritto come una serie “live streaming” nella quale sarà la chat a decidere le sorti dei protagonisti.

Silent Hill F

Silent Hill f sarà una storia completamente nuova ambientata nel Giappone degli anni ’60 con un mondo bellissimo ma terrificante”, si legge nella descrizione del gioco. “Scritto da Ryukishi07, famoso per i romanzi visivi giapponesi che trattano di misteri e omicidi, horror psicologici e soprannaturali.

NeoBards Entertainment, studio con sede a Taiwan, svilupperà il gioco. Kera realizzerà il character design e il monster design, mentre alla produzione ci sarà Motoi Okamoto.