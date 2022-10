Silent Hill 2: svelati i requisiti del remake su PC

Svelati i requisiti di Silent Hill 2 su PC

KONAMI ha già inaugurato la pagina Steam del remake di Silent Hill 2, che come già annunciato, sarà pubblicato in esclusiva temporale su PS5 e PC per la durata di 12 mesi, dopodiché arriverà anche su Xbox Series X/S.

Ecco anche una descrizione del gioco dalla pagina steam

Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta,

James si dirige dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi,

nella speranza di rivederla un’ultima volta: Silent Hill.

Giunto nei pressi del lago, James incontra una donna stranamente simile a lei… “Il mio nome… è Maria”, dice la donna con un sorriso. Il suo viso, la sua voce… È identica a lei. Tuffati nel survival horror più acclamato su hardware di ultima generazione. Vivi un’esperienza psicologica unica grazie a immagini da brivido ed effetti sonori agghiaccianti.

Realizzato da Bloober Team in collaborazione con Masahiro Ito e il compositore storico Akira Yamaoka, il remake di Silent Hill 2 riporta in era moderna uno dei più grandi classici di sempre del genere horror, Il gioco è in sviluppo per PS5 e PC e sarà disponibile in esclusiva temporale su entrambe le piattaforme per 12 mesi.

Sulla pagina Steam del gioco sono stati diffusi anche i requisiti PC del gioco, cosa che anticipa già uno sviluppo abbastanza avanzato.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 x64

Processore: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 11 x64

Processore: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 2080RTX o AMD Radeon 6800XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile