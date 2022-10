Resident Evil 4: trailer, gameplay e dettagli sulla Collector’s Edition

Ecco finalmente il remake di Resident Evil 4 in azione!

CAPCOM ha svelato finalmente il primo gameplay esteso del remake di Resident Evil 4, con annesso un trailer che presenta la storia di questo rifacimento.

Oltre ad annunciare i preordini per Resident Evil 4 a partire da oggi, Resident Evil Showcase ha anche rivelato che una “Deluxe Edition” e una “Collector’s Edition” saranno disponibili al lancio del gioco per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam il 24 marzo 2023. La “Deluxe Edition” include contenuti di gioco aggiuntivi, inclusi costumi, armi, una mappa del tesoro e altro ancora. Nel frattempo, la “Collector’s Edition” solo in scatola fisica contiene tutto dalla “Deluxe Edition”, oltre a una figura di Leon, una mappa fisica, un libro d’arte e altro ancora.

Coloro che prenoteranno la Standard Edition riceveranno ricompense in-game, tra cui “Attache Case: Gold” e “Special Charm: Handgun Ammo”, mentre i preordini delle edizioni Deluxe o Collector includeranno anche la “Attache Case: Classic ” e “Fascino speciale: erba verde”. Questi oggetti di personalizzazione offrono abilità di gioco specifiche quando equipaggiati.

La descrizione del remake di Resident Evil 4

Resident Evil 4 si unisce a Leon S. Kennedy sei anni dopo le sue esperienze infernali nel disastro biologico di Raccoon City. La sua determinazione senza pari lo ha portato a essere reclutato come agente che riportava direttamente al presidente degli Stati Uniti. Con l’esperienza di molteplici missioni alle spalle, Leon viene inviato per salvare la figlia del presidente recentemente rapita. Leon la rintraccia in un villaggio europeo appartato, tuttavia dopo aver stabilito il primo contatto scopre che un fervore oltre ogni ragionevolezza attanaglia la popolazione locale. Come titolo che ha stabilito lo standard per il successivo franchise di Resident Evil, l’originale Resident Evil 4 ha introdotto la telecamera in terza persona nella serie di lunga data, che ha spedito oltre 127 milioni di unità in tutto il mondo dal debutto del primo titolo nel 1996.

Ora, questa storia reinventata di sopravvivenza di fronte a un terrore travolgente ritorna per offrire un’esperienza di gioco moderna visivamente sbalorditiva che è fedele alle promesse della versione originale. Anche molti membri del team della produzione di Resident Evil 2, il più venduto e acclamato dalla critica del 2019, tornano per approfondire l’essenza di Resident Evil 4. Sia i fan che i nuovi arrivati ​​possono godersi sia il nuovo che il familiare, poiché RE Engine aumenta il design e direzione creativa del gioco originale.