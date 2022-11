Deux Ex: un nuovo capitolo è in sviluppo presso Eidos Montreal

Un nuovo capitolo di Deus Ex è in fase di sviluppo

Un nuovo capitolo della serie Deux Ex è nelle prime fasi di sviluppo presso gli studi di Eidos Montreal.

A svelarlo è Jason Schreier, noto giornalista del settore, che ha anche confermato lo sviluppo di una nuova UP. Eidos Montreal sarebbe stata inoltre ingaggiata da Microsoft per collaborare allo sviluppo del nuovo gioco di Fable per Xbox, in partnership con lo studio principale al lavoro sul gioco, Playgtounf Games.

Embracer Group, che aveva acquistato in blocco Eidos Montreal e altri studi (con IP annesse) da Square Enix, prevede di chiudere lo studio precedentemente noto come Square Enix Montréal, a poche settimane dal rebranding in “Onoma”.

Schreier ha affermato che parte del personale di Onoma si trasferirà a Eidos Montreal per collaborare allo sviluppo dei nuovi progetti. Eidos Montreal avrebbe inoltre cancellato un videogioco ispirato a Stranger Things, già emerso in alcuni leak del passato per concentrarsi sul già citato Deux Ex e una nuova IP non meglio specificata.

Fonte: VGC