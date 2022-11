Kojima Production: Shioli Kutsuna nel cast del nuovo gioco di Hideo Kojima

Shioli Kutsuna si unisce al cast del nuovo videogioco di Hideo Kojima

Hideo Kojima ha confermato ufficialmente su Twitter il secondo ingresso nel cast del suo videogioco. Si tratta dell’attrice giapponese/australiana Shioli Kutsuna, apparsa recentemente nella serie TV Invasion di Apple TV+.

Sui social Kojima ha pubblicato le foto di Kutsuna durante le fasi di scansione 3D per il motion capture. Kutsuna andrà ad affiancare la già annunciata Elle Fanning, ma al momento i dettagli sul progetto sono ancora molto vaghi.

Non è chiaro se il progetto in questione sarà Death Stranding 2, oppure il nuovo gioco in sviluppo per Xbox. Nel momento in cui scriviamo, sappiamo esclusivamente che Hideo Kojima è al lavoro su più giochi diversi e nei mesi scorsi Norman Reedus si è lasciato sfuggire di essere al lavoro su un sequel di Death Stranding.

Ciao a tutti, sono Hideo Kojima”, ha detto Kojima in un videomessaggio all’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. “Sì, c’è un gioco che ho sempre voluto realizzare. È un gioco completamente nuovo, che nessuno ha mai sperimentato o visto prima. Ho aspettato molto a lungo il giorno in cui avrei potuto finalmente iniziare a crearlo. Con la tecnologia cloud all’avanguardia di Microsoft e il cambiamento nella tendenza del settore, ora è diventato possibile sfidare me stesso a realizzare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma non vedo l’ora di collaborare con Xbox Game Studios e spero di portarvi alcune notizie interessanti in futuro! Grazie!.