Lies of P: il souls-like basato su Pinocchio arriverà su Xbox Game Pass!

Lies of P arriverà su Xbox Game Pass

È ufficiale! Dopo che il gioco è stato avvistato con un banner Xbox Game Pass agli stand della Gamescom, in occasione della cerimonia d’apertura dell’evento tedesco, Lies of P è stato ora ufficialmente confermato per il servizio. Tuttavia la data di uscita al momento resta ancora vaga, con una finestra di lancio che fa riferimento al 2023 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e PC.

Il gioco è una reinterpretazione in chiave steampunk del Pinocchio di Carlo Collodi, che si rifà al sottogenere dei Souls-Like di From Softwre. Il titolo è descritto come un “viaggio inesorabile per diventare umano”. Il gioco è ambientato in un “mondo oscuro della Belle Époque” e presenta un sistema di creazione di armi, un sistema di abilità speciali, finali multipli e molto altro.

Alla Gamescom 2022 di Colonia è presente anche una demo giocabile per il pubblico e la stampa.