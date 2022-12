Judas: il primo trailer del nuovo gioco di Ken Levine

Ecco il primo trailer di gameplay di Judas

Ghost Story Games, lo studio di sviluppo fondato dal creatore di videogiochi Ken Levine, ha annunciato oggi che Judas, un nuovissimo sparatutto narrativo in prima persona per giocatore singolo, è in fase di sviluppo per il sistema di intrattenimento PlayStation®5 , per le console Xbox Series X|S e per PC tramite Steam ed Epic Games Store. Il nuovo progetto è stato rivelato in anteprima mondiale da Geoff Keighley ai The Game Awards 2022. In concomitanza con la rivelazione del progetto, Ghost Story Games ha lanciato le pagine ufficiali di Judas su Steam ed Epic Games Store e i fan potranno adesso aggiungerlo alla loro Lista dei desideri.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Abbiamo fondato Ghost Story Games per portare avanti il lavoro svolto con System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite”, ha dichiarato Ken Levine, presidente e direttore creativo. “Con Judas abbiamo creato un mondo e una serie di personaggi completamente nuovi, esplorando al contempo approcci differenti agli sparatutto narrativi in prima persona per giocatore singolo”.

Ghost Story Games è stato fondato da Ken Levine (direttore creativo di System Shock 2, BioShock, BioShock Infinite) e dagli ex sviluppatori di Irrational Games. La missione dello studio è quella di creare esperienze basate sulla narrazione e radicate nella costruzione di mondi e gameplay coinvolgenti. La loro passione e il loro pedigree danno vita a esperienze rivoluzionarie da oltre 25 anni.