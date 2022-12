TEKKEN 8: ecco il nuovo story trailer con gameplay

Ecco il primo trailer di TEKKEN 8!

In occasione dei The Game Awards 2022, Bandai Namco ha presentato ufficialmente il nuovo story trailer di TEKKEN 8.

Il video mette in risalto la grafica impressionante, i modelli dei personaggi incredibilmente dettagliati, gli ambienti distruttivi ed evocativi e una nuova meccanica di gioco aggressiva, il tutto sviluppato e pensato per portare TEKKEN in una nuova generazione.

TEKKEN 8 includerà un nuovo gameplay focalizzato su tattiche “Aggressive”. Conservando l’identità unica di TEKKEN, il gioco assicurerà ai giocatori e agli spettatori la più emozionante esperienza fino a oggi, grazie ad attacchi in grado di scuotere lo schermo e ambienti che sono sia

dinamici che distruttibili. Il trailer mostra la nuova meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che innesca attacchi aggressivi con mosse speciali e miglioramenti alle abilità di ogni personaggio.